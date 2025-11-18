В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы

3 ноября в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 87-летнего гражданина, сообщившего, что в период с 29 октября по 1 ноября он стал жертвой мошеннических действий. Неустановленные лица, позвонив на его мобильный телефон, представились работниками различных организаций и под ложным предлогом необходимости декларирования личных денежных средств, убедили его передать сумму денег неизвестному человеку. Передача денежных средств была осуществлена возле дома номер 26, расположенного на Белградской улице.

Потерпевший оценил нанесенный ему материальный ущерб в размере 1 100 000 рублей. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

17 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 21-летний молодой человек, проживающий в Невском районе. Задержание было произведено возле дома номер 158 на Бухарестской улице. Молодой человек подозревается в совершении вышеуказанного преступления. В отношении задержанного применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.