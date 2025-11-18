ента новостей

Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы

В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы

Полицейские задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы

3 ноября в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 87-летнего гражданина, сообщившего, что в период с 29 октября по 1 ноября он стал жертвой мошеннических действий. Неустановленные лица, позвонив на его мобильный телефон, представились работниками различных организаций и под ложным предлогом необходимости декларирования личных денежных средств, убедили его передать сумму денег неизвестному человеку. Передача денежных средств была осуществлена возле дома номер 26, расположенного на Белградской улице.

Потерпевший оценил нанесенный ему материальный ущерб в размере 1 100 000 рублей. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

17 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 21-летний молодой человек, проживающий в Невском районе. Задержание было произведено возле дома номер 158 на Бухарестской улице. Молодой человек подозревается в совершении вышеуказанного преступления. В отношении задержанного применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

