Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище

Сегодня, 6 февраля, в день, когда мы отмечаем память Святой блаженной Ксении Петербургской, губернатор города Санкт-Петербург, Александр Беглов, вместе с многочисленными верующими и жителями города, принял участие в торжественном богослужении, которое прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери, расположенном на Васильевском острове. Это событие собрало людей, которые пришли почтить память святой, и служба была возглавлена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Праздничные богослужения, посвященные Святой Ксении, также состоялись в различных храмах по всей Северной столице, что свидетельствует о глубоком уважении и почитании, которое жители города испытывают к этой святой. В ходе службы губернатор Беглов поздравил митрополита, духовенство и прихожан с этой значимой датой, отметив важность Святой Ксении для Санкт-Петербурга. Он сказал: «Сегодня мы вспоминаем нашу защитницу. Святая блаженная Ксения Петербургская – символ нашего города. Она молилась за нас во все времена и продолжает защищать Петербург и его жителей».

Губернатор также напомнил о том, как во время блокады Ленинграда люди приходили на Смоленское кладбище, чтобы обратиться к святой, даже когда она еще не была канонизирована. Ксения, по его словам, учила людей важному принципу – отвечать на зло добром, что является основой крепости духа и любви к родному городу и стране. В завершение своего выступления Беглов пожелал всем присутствующим здоровья как физического, так и духовного, а также Божией помощи в их благих делах.

После завершения богослужения верующие направились в часовню Святой блаженной Ксении, расположенную на Смоленском кладбище. Здесь митрополит Варсонофий совершил краткий молебен, в котором собравшиеся могли выразить свои молитвы и надежды. Губернатор Беглов, в знак уважения и почтения к небесной покровительнице города, принёс к её могиле цветы. По традиции, букет состоял из нечётного количества бутонов, так как к Святой Блаженной Ксении принято обращаться как к живой, что символизирует её постоянное присутствие и защиту над городом.

Глава города также выразил благодарность митрополиту Варсонофию, протоиерею, настоятелю храмов на Смоленском кладбище, благочинному Василеостровского округа Евгению (Шогенову) и всему духовенству за их неоценимую духовную поддержку верующих и всех петербуржцев. Этот день стал не только праздником памяти, но и временем единения людей, которые, несмотря на трудности, продолжают верить и надеяться на лучшее, черпая силы из духовного наследия своей святой покровительницы.