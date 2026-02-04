На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»

4 февраля 2026 года, приблизительно в 10:25, на 433-м километре трассы «Вологда – Тихвин – Р21 «Кола»» случилось фатальное ДТП.

По предварительным данным, авария произошла из-за выезда на встречную полосу. Водитель автомобиля Renault Duster, 46-летний мужчина, следовавший из Тихвина в направлении Новой Ладоги и совершавший обгон, столкнулся со встречным грузовиком FAW. Управлявший этим грузовиком 45-летний водитель после столкновения врезался в другой грузовой автомобиль марки DAF, которым управлял 31-летний мужчина.

В результате этого инцидента водитель Renault Daster скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств случившегося.