ента новостей

19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
12:25
В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш
09:45
Стартовала регистрация на «Мой Бизнес Forum»
09:40
Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру»
22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»

На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с погибшим на 433 км автодороги «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» 

4 февраля 2026 года, приблизительно в 10:25, на 433-м километре трассы «Вологда – Тихвин – Р21 «Кола»» случилось фатальное ДТП.

По предварительным данным, авария произошла из-за выезда на встречную полосу. Водитель автомобиля Renault Duster, 46-летний мужчина, следовавший из Тихвина в направлении Новой Ладоги и совершавший обгон, столкнулся со встречным грузовиком FAW. Управлявший этим грузовиком 45-летний водитель после столкновения врезался в другой грузовой автомобиль марки DAF, которым управлял 31-летний мужчина.

В результате этого инцидента водитель Renault Daster скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
13-10-2025, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
1-10-2023, 11:55
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, водитель погиб
14-07-2025, 10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
10-12-2024, 12:47
На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека
8-07-2025, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
Сегодня, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
Сегодня, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Наверх