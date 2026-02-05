ента новостей

В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице

В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице

В посёлке Шушары Пушкинского района открылся новый детский сад на 440 малышей

В поселке Шушары, который находится в Пушкинском районе Петербурга, состоялось долгожданное открытие нового детского сада, получившего номер 54. Этот современный образовательный объект располагается на улице Валдайской и рассчитан на прием 440 маленьких воспитанников, возраст которых варьируется от полутора до семи лет. Постройка была реализована в соответствии с петербургскими стандартами, которые акцентируют внимание на таких важных аспектах, как безопасность, здоровье и комфорт детей.

На протяжении всего процесса строительства за его ходом тщательно следили представители партии «Единая Россия», осуществляя контроль за выполнением проектов, включенных в народную программу, разработанную для Северной столицы. В торжественной церемонии открытия нового дошкольного учреждения приняли участие такие важные фигуры, как депутат Государственной Думы Виталий Милонов и секретарь районного отделения «Единой России» Евгения Воронина.

В этом новом детском саду функционируют 18 групп, которые предназначены для детей разных возрастных категорий. Воспитанники смогут получать образование и заботу как в обычных группах, так и в специализированных, в том числе для малышей с нарушениями речи. Учебный процесс в учреждении организован таким образом, чтобы создать максимально благоприятные условия для здоровья и всестороннего развития детей. Здесь предусмотрены различные удобства, включая бассейн и медицинский блок, что позволяет обеспечить полноценное физическое и эмоциональное развитие детей.

Территория детского сада впечатляет своей оснащенностью — здесь расположены 18 прогулочных и игровых площадок, а также спортивная зона и даже метеостанция. Все пространство ограждено, что создает безопасную среду для игр и обучения. Губернатор города Александр Беглов ранее подчеркивал, что развитие социальной инфраструктуры и принцип «Все возможности — детям» остаются важнейшими приоритетами для города.

«Современный детский сад — это не только забота о здоровье и развитии детей, но и уверенность и спокойствие для их родителей», — отметил в своем выступлении депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также добавил, что народная программа «Единой России» гармонично сочетается с основными параметрами национальных проектов и государственных программ. Контроль за реализацией данной программы осуществляется депутатами в сотрудничестве с профильными региональными ведомствами и местными органами власти, что обеспечивает высокое качество и соответствие всех проектов современным требованиям.

