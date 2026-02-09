ента новостей

Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже

Полицейские Фрунзенского района задержали подозреваемого в грабеже

В ночь на 8 февраля, около часа ночи, сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего неработающего жителя Фрунзенского района Петербурга, ранее судимого, по подозрению в совершении грабежа. Задержание произошло у дома 10 по улице Орджоникидзе в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее, 7 февраля в 17:20, к полицейским поступило сообщение о происшествии у дома 21 по проспекту Славы. Неустановленное лицо применило перцовый баллончик против работника торговой точки, после чего похитило продукцию на общую сумму 4 973 рубля.

По данному факту следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, квалифицируемого пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

