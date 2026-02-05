ента новостей

ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда

В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
Жительница блокадного Ленинграда Нина Воробьёва рассказала подросткам о выживании в осаждённом городе и мужестве его защитников

Ученики 7-го класса школы номер 268, расположенной в Невском районе Санкт-Петербурга, стали участниками значимого мероприятия, которое прошло в их учебном заведении. На встречу с ребятами пришла Нина Ивановна Воробьева, ветеран и жительница блокадного Ленинграда. Это событие было организовано в рамках реализации партпроектов «Историческая память» и «Старшее поколение», что подчеркивает важность сохранения исторической памяти и передачи опыта старшего поколения молодым людям.

В беседе также приняли участие важные фигуры из местной власти: секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Захаров и депутат муниципального образования Оккервиль, член регионального совета сторонников партии Кристина Степанова. Их присутствие добавило мероприятию официальности и значимости, подчеркивая важность таких встреч для формирования у молодежи чувства патриотизма и уважения к истории своей страны.

Нина Ивановна поделилась с юными петербуржцами своими воспоминаниями о блокаде Ленинграда, рассказывая о мужестве своей матери. В условиях голода и лишений, когда многие люди теряли надежду, ее мама находила в себе силы не только для того, чтобы выжить, но и для помощи окружающим. Она делилась последними крошками хлеба с соседями, проявляя невероятную стойкость и заботу о детях, стараясь внушить им надежду вместо отчаяния. Эти воспоминания стали настоящим уроком для ребят о том, как важно сохранять человечность даже в самых тяжелых условиях.

В рассказах Нины Воробьевой блокада представляется не только как время страданий и горя, но и как период, когда проявлялись лучшие человеческие качества. Люди, несмотря на собственные страдания, делали все возможное, чтобы помочь друг другу. Например, соседи возили на санках воду, рабочие, истощенные от усталости, продолжали трудиться на заводах, производя снаряды для фронта, а простые жители прятали экспонаты Эрмитажа, защищая культурное наследие города.

Организаторы встречи отметили, что Нина Ивановна не просто читала лекцию о войне, а говорила о самом важном: о человечности в нечеловеческих условиях, о настоящей любви к родному дому, улице и городу. Она поднимала темы о цене хлеба, о том, как важен был голос Левитана и 7-я симфония Шостаковича, которые давали надежду и поддерживали дух горожан, сообщая, что Ленинград жив и борется.

В завершение встречи единороссы вместе с учениками вручили Нине Воробьевой цветы, выразив ей искренние пожелания крепкого здоровья, заботы и внимания со стороны близких. Они также поблагодарили директора школы Александру Смирнову и педагогический коллектив за активное участие и помощь в организации этого значимого события. Эта встреча стала не только уроком истории, но и важным моментом для формирования у молодежи чувства ответственности за сохранение памяти о тех, кто пережил блокаду и сделал все возможное для спасения города.

