ента новостей

14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы

В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы

Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в совершении ряда краж с банковских карт. По данным правоохранительных органов, злоумышленник проникал в аккаунты пользователей на онлайн-площадках, откуда переводил денежные средства. Жертвами мошеннических действий стали жители не только Санкт-Петербурга, но и других крупнейших городов России, включая Москву, Казань, Челябинск, Новосибирск, Тюмень и Сыктывкар.

Предполагается, что задержанный использовал специально разработанные программы для получения доступа к логинам и паролям пользователей. Значительная часть учетных данных была получена из ранее опубликованных утечек данных или приобретена в закрытых группах в мессенджерах. Похищенные сведения он затем использовал для входа в аккаунты на маркетплейсах, привязанные к банковским картам с положительным балансом. Далее он совершал покупки, отдавая предпочтение товарам с высокой ликвидностью, которые легко реализовать.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого было изъято компьютерное оборудование, содержащее порядка 3 тысяч файлов с доказательствами несанкционированного доступа к учетным записям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Его заключили под стражу. На данный момент ему инкриминируется 13 эпизодов преступной деятельности, следствие продолжается.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-12-2025, 13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
10-04-2024, 12:24
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве путем интернет объявлений
29-06-2022, 19:07
В Петербурге задержан юный аферист
28-05-2021, 11:30
В Петербурге задержали группу хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан
6-10-2022, 14:51
Полицейские установили причастность ранее задержанного мужчины к попыткам кражи денежных средств у граждан
9-12-2025, 12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц

Происшествия на дорогах

4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
4-02-2026, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
4-02-2026, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Наверх