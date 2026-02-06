В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы

Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в совершении ряда краж с банковских карт. По данным правоохранительных органов, злоумышленник проникал в аккаунты пользователей на онлайн-площадках, откуда переводил денежные средства. Жертвами мошеннических действий стали жители не только Санкт-Петербурга, но и других крупнейших городов России, включая Москву, Казань, Челябинск, Новосибирск, Тюмень и Сыктывкар.

Предполагается, что задержанный использовал специально разработанные программы для получения доступа к логинам и паролям пользователей. Значительная часть учетных данных была получена из ранее опубликованных утечек данных или приобретена в закрытых группах в мессенджерах. Похищенные сведения он затем использовал для входа в аккаунты на маркетплейсах, привязанные к банковским картам с положительным балансом. Далее он совершал покупки, отдавая предпочтение товарам с высокой ликвидностью, которые легко реализовать.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого было изъято компьютерное оборудование, содержащее порядка 3 тысяч файлов с доказательствами несанкционированного доступа к учетным записям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Его заключили под стражу. На данный момент ему инкриминируется 13 эпизодов преступной деятельности, следствие продолжается.