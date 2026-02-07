ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали юношу, ограбившего магазин на Муринской дороге

В Петербурге задержали юношу, ограбившего магазин на Муринской дороге

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Красногвардейского района задержали участника ночного инцидента в магазине

6 февраля правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга получили сообщение о краже из торговой точки, расположенной по адресу: Муринская дорога, дом 7.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ночные часы неизвестный злоумышленник, угрожая охраннику предметом, похожим на консервный нож, похитил продукцию на общую сумму 16 150 рублей и скрылся с места происшествия.

В тот же день, благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска, по горячим следам был задержан 19-летний юноша, подозреваемый в совершении данного правонарушения.

Часть похищенного имущества удалось вернуть.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красногвардейский район, разбойное нападение
