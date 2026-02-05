В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов

В Санкт-Петербурге продолжается последовательная и целенаправленная работа по созданию современной и удобной сети веломаршрутов, что делает город более доступным для любителей активного отдыха и экологичного транспорта. В рамках реализации Адресной программы в 2025 году были открыты три новых велодорожки, каждая из которых играет важную роль в интеграции велосипедного движения в общую транспортную инфраструктуру различных районов города.

В Московском районе, например, был открыт новый участок велодорожки на улице Типанова, который протянулся от улицы Юрия Гагарина до Витебского проспекта. Этот маршрут длиной 1,4 километра логично продолжает уже существующую велодорожку на проспекте Юрия Гагарина, создавая тем самым безопасное и комфортное пространство для передвижения велосипедистов. Теперь жители и гости района могут без труда перемещаться на двухколёсном транспорте, не опасаясь за свою безопасность.

Не менее активно развивается велоинфраструктура и в Приморском районе. Здесь были созданы две новые велодорожки: первая из них проходит по Яхтенной улице и соединяет улицу Савушкина с Приморским шоссе, протяжённость этой дорожки составляет 0,5 километра. Вторая велодорожка расположена на Планерной улице и тянется от улицы Шаврова до Глухарской улицы, её длина составляет 1,1 километра. Эти новые маршруты значительно облегчают передвижение на велосипедах и способствуют популяризации этого вида транспорта.

Кроме того, в прошлом году был успешно завершён масштабный проект, который стартовал в 2024 году — это новый веломаршрут на Комендантском проспекте, протяжённостью 2,5 километра. Он проходит от Комендантской площади до улицы Шаврова и существенно улучшает связность и доступность района для велосипедистов. Благодаря всем этим усилиям, на сегодняшний день жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны уже 50 велосипедных маршрутов, а общая протяжённость специально обустроенных велопутей в городе приближается к впечатляющим 160 километрам.

Комитет по транспорту города активно продолжает свою работу, направленную на улучшение условий для велосипедистов, чтобы сделать этот вид передвижения ещё более удобным и популярным среди петербуржцев и туристов. В планах дальнейшее расширение сети велодорожек, что позволит создать ещё более комфортные условия для всех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде. Таким образом, Санкт-Петербург становится не только культурной столицей России, но и городом, где велосипедный транспорт занимает достойное место в системе городской мобильности.