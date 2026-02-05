ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали юную курьерша мошенников

В Петербурге задержали юную курьерша мошенников

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали юную курьерша мошенников

В полицию Фрунзенского района Петербурга 27 января обратилась пожилая женщина 79 лет, проживающая в доме №44 на Белградской улице. Она заявила, что стала жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у нее крупные суммы денег. Неизвестный связался с пенсионеркой и, войдя в доверие, убедил ее передать все сбережения для якобы обязательного декларирования.

В результате, пожилая женщина, введенная в заблуждение, отдала курьеру 10 600 долларов США, 14 000 евро и 600 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе оперативных мероприятий, 4 февраля около 20:00, сотрудниками уголовного розыска у дома №10 на Купчинской улице была задержана 19-летняя девушка, подозреваемая в совершении данного преступления. Задержанная находится под стражей в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
