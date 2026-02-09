На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо

8 февраля, приблизительно в 17:55, на 94-м километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля Volvo FH-truck, 63 лет, допустил наезд на пешехода. Пострадавший, 54-летний мужчина, находился на проезжей части возле своего автомобиля Ford Focus и в момент наезда занимался подкачкой заднего левого колеса.

Вследствие полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

На данный момент по факту аварии ведется проверка.