ента новостей

13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
13:32
В Петербурге задержали юношу, ограбившего магазин на Муринской дороге
14:06
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
13:42
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
13:38
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
13:34
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
13:19
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
13:11
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
13:08
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
09:18
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
09:15
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо

На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе «Скандинавия»

8 февраля, приблизительно в 17:55, на 94-м километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля Volvo FH-truck, 63 лет, допустил наезд на пешехода. Пострадавший, 54-летний мужчина, находился на проезжей части возле своего автомобиля Ford Focus и в момент наезда занимался подкачкой заднего левого колеса.

Вследствие полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

На данный момент по факту аварии ведется проверка.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-09-2024, 11:57
На трассе «Сортавала» грузовик насмерть сбил пешехода
25-10-2025, 14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
10-09-2025, 15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
20-03-2024, 10:11
В Ленобласти «Део Нексия» переехал сбитого другой машиной пешехода
20-01-2026, 10:47
В Ропше иномарка насмерть сбила пешехода
29-05-2025, 14:16
На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
4-02-2026, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
4-02-2026, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
Наверх