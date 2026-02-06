В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в движении на дорогах города, которые будут действовать с 9 по 10 февраля. Эти изменения связаны с проведением различных строительных и ремонтных работ, и они затронут несколько районов.

В Кировском районе с 9 по 15 февраля будет ограничено движение транспорта на улице Маршала Казакова. Это связано с проведением работ по строительству новых водопроводных сетей. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова, что может вызвать определенные неудобства для водителей и пешеходов, проходящих через этот район. Важно отметить, что во время проведения работ должны быть соблюдены все меры безопасности, чтобы обеспечить безопасный проход пешеходов.

В Красногвардейском районе с 9 февраля по 15 марта также будут введены ограничения на движение. Это связано с работами по строительству инженерных сетей. Движение будет ограничено на Волго-Донском проспекте, начиная от дома 29, строение 2, и до Безымянного ручья. В этот период автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек и неудобств.

Кроме того, в Петроградском районе с 10 февраля по 2 марта будет закрыто движение по улице Сперанского. Это связано с реконструкцией водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Добролюбова до тупика, а также на пересечении проспекта Добролюбова с улицей Сперанского. Водителям следует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил безопасности во время проведения строительных работ. Работы должны проводиться с должным уровнем безопасности, и производители работ обязаны обеспечить безопасный проход для пешеходов. Все ограничения на движение связаны с необходимостью проведения земляных, строительных и ремонтных работ, и их соблюдение поможет избежать неприятных ситуаций на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными и следовать указателям и знакам, установленным в местах проведения работ.