В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей

4 февраля 2026 года в полдень на 447-м километре трассы «Вологда-Тихвин-Кола» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель «Тойота RAV4», за рулем которого находилась женщина 1994 года рождения двигаясь по направлению из Новой Ладоги к Тихвину, выполняя обгон, допустила ошибку в выборе скорости движения, не приняв во внимание текущие погодные условия и состояние дороги. В результате, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц» с полуприцепом. За рулем грузовика находился мужчина 1979 года рождения.

В результате аварии серьезно пострадали пассажиры «Тойоты RAV4» - двое мальчиков в возрасте двух и четырех лет. Оба ребенка в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств произошедшего ДТП.