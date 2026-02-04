ента новостей

На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
В Калининском районе задержали уличного грабителя
В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш
Стартовала регистрация на «Мой Бизнес Forum»
Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру»
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
Выставка «Мир особенных сердец»
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
Фестиваль «Сударыня Масленица»
Выставка «Фронтовой быт»
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей

В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей

Полицейские Тихвинского района проводят проверку по факту ДТП в котором пострадали несовершеннолетние

4 февраля 2026 года в полдень на 447-м километре трассы «Вологда-Тихвин-Кола» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель «Тойота RAV4», за рулем которого находилась женщина 1994 года рождения двигаясь по направлению из Новой Ладоги к Тихвину, выполняя обгон, допустила ошибку в выборе скорости движения, не приняв во внимание текущие погодные условия и состояние дороги. В результате, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц» с полуприцепом. За рулем грузовика находился мужчина 1979 года рождения.

В результате аварии серьезно пострадали пассажиры «Тойоты RAV4» - двое мальчиков в возрасте двух и четырех лет. Оба ребенка в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств произошедшего ДТП.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
