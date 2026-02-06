В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников

В Калининском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» после заявления 75-летней местной жительницы. Пожилая женщина сообщила, что 31 января неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом декларирования денежных средств завлекли ее к передаче суммы в 1 561 550 рублей незнакомке в Михайловском сквере.

Полиция задержала двух 19-летних жителей Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в совершении мошенничества. Задержание произошло вечером 5 февраля у дома 26 по улице Демьяна Бедного в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемые задержаны согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Инцидент произошел 5 февраля, но обратилась потерпевшая в полицию только в 13:20.