В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

44-летний гражданин был задержан 5 февраля на территории рынка Садовой улицы, когда сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия. Его подозревают в распространении запрещенных веществ.

При личном досмотре у задержанного были найдены и изъяты 37 свертков, содержащих порошкообразное вещество коричневого оттенка, завернутое в фольгу.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это гашиш, общая масса которого составила 39,97 грамма.

По факту произошедшего 6 февраля было возбуждено уголовного дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, касающейся незаконного оборота наркотиков.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в соответствии с законодательством.