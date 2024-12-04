Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Славы

Минувшим воскресеньем, 1 декабря 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 65-летнего мужчины, проживающего на проспекте Славы о том, что 30 ноября вечером на лестничной площадке возле лифта по месту его жительства неизвестный, применив физическую силу, похитил у него из кармана его куртки 2000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем, 3 декабря 2024 года около 14 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 10 по Купчинской улице по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего ранее судимого 40-летнего жителя Ростовской области.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.