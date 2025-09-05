В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова

27 августа в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о происшествии в клубе, находящемся в доме номер 20 на улице Александра Матросова. Согласно полученным сведениям, в 17 часов 46 минут неустановленное лицо применило перцовый баллончик против сотрудника заведения и покинуло место инцидента.

В тот же день медицинские работники сообщили в полицию о госпитализации 65-летнего мужчины, работающего в клубе, с диагнозом химического ожога роговицы обоих глаз. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 3 сентября сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.