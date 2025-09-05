ента новостей

14:48
В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
14:36
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
13:54
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
13:46
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
11:17
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
11:04
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
10:59
В Красном Селе задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке
13:13
В Ленобласти задержали подпольного оружейника, переделывавшего охолощенное оружие в боевое
12:18
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
12:07
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
11:38
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
11:21
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
11:17
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
11:07
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
10:44
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
10:38
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова

В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова, применивший в качестве аргумента перцовый баллон

27 августа в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о происшествии в клубе, находящемся в доме номер 20 на улице Александра Матросова. Согласно полученным сведениям, в 17 часов 46 минут неустановленное лицо применило перцовый баллончик против сотрудника заведения и покинуло место инцидента.

В тот же день медицинские работники сообщили в полицию о госпитализации 65-летнего мужчины, работающего в клубе, с диагнозом химического ожога роговицы обоих глаз. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 3 сентября сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

