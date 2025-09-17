В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета

9 сентября, около 21 час 30 минут, в отделение полиции Калининского района Петербурга поступило сообщение о происшествии, случившемся в магазине, расположенном в доме номер 68 по Кондратьевскому проспекту.

Стражи порядка, прибывшие на место инцидента, выяснили, что неустановленное лицо, находясь в помещении алкогольного супермаркета, совершило нападение на работника магазина, применив против него перцовый баллончик, после чего похитило две бутылки виски и скрылось с места преступления.

Ущерб, нанесённый магазину, оценен в 3 999 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

16 сентября, в дневное время суток, возле дома номер 87 по Кондратьевскому проспекту сотрудники оперативных служб задержали 24-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, кражу и грабёж.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.