ента новостей

15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета

В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района города задержали похитителя виски из алкомаркета

9 сентября, около 21 час 30 минут, в отделение полиции Калининского района Петербурга поступило сообщение о происшествии, случившемся в магазине, расположенном в доме номер 68 по Кондратьевскому проспекту.

Стражи порядка, прибывшие на место инцидента, выяснили, что неустановленное лицо, находясь в помещении алкогольного супермаркета, совершило нападение на работника магазина, применив против него перцовый баллончик, после чего похитило две бутылки виски и скрылось с места преступления.

Ущерб, нанесённый магазину, оценен в 3 999 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

16 сентября, в дневное время суток, возле дома номер 87 по Кондратьевскому проспекту сотрудники оперативных служб задержали 24-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, кражу и грабёж.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Калининский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-09-2025, 11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
12-09-2025, 13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
16-05-2025, 12:19
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже алкомаркета
4-07-2025, 12:08
В Петербурге мигранта задержали за кражу велосипеда
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
Сегодня, 10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
Вчера, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
15-09-2025, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Наверх