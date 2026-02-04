В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже

В ходе оперативных мероприятий 2 февраля 2026 года в 13:50 у дома 26/16 по Новочеркасскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Задержание произведено на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее, 19 января в 22:00, в правоохранительные органы обратилась 69-летняя гражданка с информацией о хищении товара из сетевого магазина, расположенного в доме 15 по Индустриальному проспекту. Согласно заявлению, злоумышленник, применив физическое насилие к 49-летнему сотруднику охраны, похитил товар на общую сумму 12 700 рублей и скрылся с места преступления.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Ведется следствие.