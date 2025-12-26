В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы

25 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве против пожилой женщины. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее, 8 ноября, в полицию Московского района обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на Краснопутиловской улице. Она сообщила, что стала жертвой обмана. Неизвестные, представившись работниками службы по обслуживанию домофонов, убедили её передать 535 000 рублей через курьера. Деньги, по указанию злоумышленников, были выброшены из окна её квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).