ента новостей

12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
19:55
Выставка «Теплая луна»
13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы

В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали «помощника» телефонных мошенников, обманувших петербурженку с Краснопутиловской улицы

25 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве против пожилой женщины. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее, 8 ноября, в полицию Московского района обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на Краснопутиловской улице. Она сообщила, что стала жертвой обмана. Неизвестные, представившись работниками службы по обслуживанию домофонов, убедили её передать 535 000 рублей через курьера. Деньги, по указанию злоумышленников, были выброшены из окна её квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-11-2025, 13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
28-11-2025, 13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
9-04-2025, 15:13
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Вавиловых
28-03-2025, 13:11
В Пушкине поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Невского района
2-12-2025, 10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
4-09-2025, 11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта

Происшествия на дорогах

24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх