В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона

В ходе совместной операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при поддержке Росгвардии, задержали двух мужчин, подозреваемых в создании и эксплуатации подпольной нарколаборатории.

Правоохранителям стало известно, что 42-летний "химик" и его 48-летний пособник в ноябре прошлого года организовали производство метадона в недостроенном здании в Ломоносовском районе, планируя дальнейший сбыт.

В результате обыска было обнаружено значительное количество прекурсоров общим весом более 5,7 кг, а также оборудование для производства наркотиков, включая 50-литровый химический реактор. Кроме того, изъяли около 25 кг готового порошкообразного вещества, упакованного для продажи, а также различную химическую посуду, весы и средства индивидуальной защиты. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, а также покушении на это. Подозреваемые арестованы.

В настоящее время следствие выясняет личности возможных сообщников, каналы поставок сырья и другие факты их преступной деятельности.