10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
Все новости
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона

В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона

ГУ МВД
За создание нарколаборатории по синтезу метадона в Ленобласти двое товарищей заключены под стражу

В ходе совместной операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при поддержке Росгвардии, задержали двух мужчин, подозреваемых в создании и эксплуатации подпольной нарколаборатории.

Правоохранителям стало известно, что 42-летний "химик" и его 48-летний пособник в ноябре прошлого года организовали производство метадона в недостроенном здании в Ломоносовском районе, планируя дальнейший сбыт.

В результате обыска было обнаружено значительное количество прекурсоров общим весом более 5,7 кг, а также оборудование для производства наркотиков, включая 50-литровый химический реактор. Кроме того, изъяли около 25 кг готового порошкообразного вещества, упакованного для продажи, а также различную химическую посуду, весы и средства индивидуальной защиты. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, а также покушении на это. Подозреваемые арестованы.

В настоящее время следствие выясняет личности возможных сообщников, каналы поставок сырья и другие факты их преступной деятельности.

