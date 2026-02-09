ента новостей

10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок

В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок

ЗакС
На заседании комиссии ЗакС Санкт-Петербурга по образованию, культуре и науке состоялось награждение молодых петербургских спортсменок

На недавнем заседании постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которая занимается вопросами образования, культуры и науки, состоялось важное и значимое событие — награждение молодых спортсменок, представляющих наш город. В этот день особые слова благодарности и признания были адресованы не только самим спортсменкам, но и их тренерам. Награды вручались участницам женской команды по баскетболу 3х3, представляющим Академию баскетбола имени Владимира Петровича Кондрашина, а также членам команды Санкт-Петербурга в групповом упражнении по художественной гимнастике, которые тренируются в Центре художественной гимнастики «Жемчужина».

Председатель комиссии Юрий Авдеев, выступая на мероприятии, выразил свои искренние пожелания девушкам, надеясь на их новые спортивные достижения и победы. Он отметил, что успехи этих молодых спортсменок не только приносят славу им самим, но и способствуют популяризации и развитию спорта в нашем городе, а также в стране в целом. Это важно, поскольку спорт играет значительную роль в жизни общества, формируя здоровый образ жизни и дух командной работы.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрели и поддержали несколько проектов федеральных законов. Одним из ключевых стал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Этот документ предлагает освободить военнослужащих от родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. Это решение направлено на поддержку семей, в которых родители служат в армии, и поможет облегчить финансовую нагрузку на такие семьи.

Стоит также отметить, что с 1 сентября 2024 года, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в нашем городе уже была отменена родительская плата за присмотр и уход за детьми, которые посещают государственные детские сады, независимо от того, где они проживают, а также от их гражданства. Это решение стало важным шагом навстречу родителям, обеспечивая доступность дошкольного образования для всех детей. Кроме того, семьи участников специальной военной операции, а также дети-сироты, дети с ограниченными возможностями и дети, обучающиеся по адаптивным программам, были освобождены от этой платы еще ранее. Таким образом, принимаемые меры направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан и создание более благоприятных условий для воспитания и образования детей в нашем городе.

