В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок

На недавнем заседании постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которая занимается вопросами образования, культуры и науки, состоялось важное и значимое событие — награждение молодых спортсменок, представляющих наш город. В этот день особые слова благодарности и признания были адресованы не только самим спортсменкам, но и их тренерам. Награды вручались участницам женской команды по баскетболу 3х3, представляющим Академию баскетбола имени Владимира Петровича Кондрашина, а также членам команды Санкт-Петербурга в групповом упражнении по художественной гимнастике, которые тренируются в Центре художественной гимнастики «Жемчужина».

Председатель комиссии Юрий Авдеев, выступая на мероприятии, выразил свои искренние пожелания девушкам, надеясь на их новые спортивные достижения и победы. Он отметил, что успехи этих молодых спортсменок не только приносят славу им самим, но и способствуют популяризации и развитию спорта в нашем городе, а также в стране в целом. Это важно, поскольку спорт играет значительную роль в жизни общества, формируя здоровый образ жизни и дух командной работы.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрели и поддержали несколько проектов федеральных законов. Одним из ключевых стал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Этот документ предлагает освободить военнослужащих от родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. Это решение направлено на поддержку семей, в которых родители служат в армии, и поможет облегчить финансовую нагрузку на такие семьи.

Стоит также отметить, что с 1 сентября 2024 года, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в нашем городе уже была отменена родительская плата за присмотр и уход за детьми, которые посещают государственные детские сады, независимо от того, где они проживают, а также от их гражданства. Это решение стало важным шагом навстречу родителям, обеспечивая доступность дошкольного образования для всех детей. Кроме того, семьи участников специальной военной операции, а также дети-сироты, дети с ограниченными возможностями и дети, обучающиеся по адаптивным программам, были освобождены от этой платы еще ранее. Таким образом, принимаемые меры направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан и создание более благоприятных условий для воспитания и образования детей в нашем городе.