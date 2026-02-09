ента новостей

Питерец.ру » Общество » Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев

Губернатор Александр Беглов направил поздравление членам Всемирного клуба петербуржцев и его президенту Михаилу Пиотровскому

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, отправил свои искренние поздравления членам Всемирного клуба петербуржцев, а также его президенту, Почётному гражданину города и генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, в связи с замечательной датой — 35-летием существования этого уникального сообщества. В своем обращении губернатор отметил, что Всемирный клуб петербуржцев стал настоящей духовной опорой для всех, кто искренне любит и ценит Санкт-Петербург. Это место, где встречаются разные поколения, где возникают новые инициативы, направленные на развитие нашего мегаполиса в XXI веке, где бережно сохраняются традиции, а также создаются новые.

Александр Беглов подчеркнул, что, оставаясь в авангарде знаковых общественных объединений, Всемирный клуб петербуржцев продолжает выполнять ключевую роль в формировании имиджа Санкт-Петербурга как мирового центра культуры и туризма. Губернатор обратил внимание на то, что с момента своего основания это уникальное сообщество объединяет людей, которые неравнодушны к судьбе города, деятельных и профессионалов высокого уровня, искренне заботящихся о сохранении и приумножении бесценного духовного и культурного наследия нашего города.

В поздравлении также отмечается, что вклад Клуба в культуру Санкт-Петербурга сложно переоценить. Он активно участвует в реализации множества просветительских акций, творческих проектов и программ, направленных на поддержку одарённой молодёжи. Кроме того, клуб укрепляет связи с соотечественниками, проживающими за пределами нашей страны, что является важным аспектом в современных условиях глобализации.

Александр Беглов выразил глубокую благодарность Михаилу Пиотровскому и всем членам Всемирного клуба петербуржцев за их верность городу, Отечеству и гражданскому долгу, а также за их приверженность идеям добра и созидания. Губернатор пожелал Клубу дальнейшего процветания, новых свершений и достижений, которые будут направлены на благо Санкт-Петербурга и его жителей. Важно отметить, что такие поздравления подчеркивают значимость общественных организаций в жизни города, их роль в культурном и духовном развитии общества.

