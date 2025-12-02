ента новостей

11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
16:55
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта

Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали 18-летнего «дропа» мошенников, обманувших пожилую жительницу Кронштадта

В Кронштадте 1 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего безработного жителя деревни Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в совершении мошеннических действий.

Ранее в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка, проживающая на улице Гусева, сообщив, что двумя днями ранее она стала жертвой телефонных аферистов. Доверчивая женщина отдала курьеру 596 тысяч рублей, поверив обманщикам. Задержание подозреваемого произошло 1 декабря на улице Ленина в ходе оперативных мероприятий.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, часть 3.

В настоящее время оперативники выясняют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории города и области.

