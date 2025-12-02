Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта

В Кронштадте 1 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего безработного жителя деревни Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в совершении мошеннических действий.

Ранее в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка, проживающая на улице Гусева, сообщив, что двумя днями ранее она стала жертвой телефонных аферистов. Доверчивая женщина отдала курьеру 596 тысяч рублей, поверив обманщикам. Задержание подозреваемого произошло 1 декабря на улице Ленина в ходе оперативных мероприятий.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, часть 3.

В настоящее время оперативники выясняют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории города и области.