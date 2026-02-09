В живописном Всеволожском районе, на территории парка «Песчанка», состоялось знаковое событие — открытие первых Международных зимних спортивных игр, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Это мероприятие собрало под своим флагом более 500 спортсменов, представляющих 26 различных регионов России. Каждый из участников с гордостью поднимал флаги своих областей и республик, приветствуя как своих коллег, так и зрителей, пришедших поддержать их на этом значимом событии.

Глава региона, Александр Дрозденко, в своей речи подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности и спортивную блокаду, Россия продолжает воспитывать настоящих чемпионов. Он отметил, что эти спортивные игры проходят под благословением православной церкви в том самом крае, где князь Александр Ярославич одержал победу над шведским войском, навсегда оставив свой след в истории под именем Невский. Дрозденко добавил, что спорт не только укрепляет физическое тело, но и способствует духовному развитию, а вера помогает преодолевать трудности. Он пожелал всем участникам успешных выступлений как в спорте, так и в жизни.

Спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет будут соревноваться в различных дисциплинах, таких как хоккей с мячом, сноуборд, кёрлинг, лыжи и биатлон, а также в испытаниях по нормативам ГТО. Эти спортивные баталии будут проходить на протяжении нескольких дней, до 13 февраля, на различных объектах области, включая «Кавголово», «Красное озеро» и «Ладога Арена».

Помимо насыщенной спортивной программы, участникам соревнований также будут предложены увлекательные экскурсии и встречи с представителями духовенства, что добавит особую атмосферу этому мероприятию. Все это создает не только соревновательный дух, но и способствует укреплению связей между молодыми спортсменами, их регионами и духовными традициями. Игры обещают стать ярким событием зимнего спортивного календаря и оставить незабываемые впечатления у всех участников и зрителей.