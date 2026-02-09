ента новостей

В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
В Петербурге задержали юношу, ограбившего магазин на Муринской дороге
В Петербурге задержали уличную торговку, за кражу денег у пенсионерки
В Петербурге представили новый инновационный центр молодежного туризма
В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
Беглов почтил память Ксении Петербургской на Смоленском кладбище
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
В Петербурге задержали двоих 19-летних дропов мошенников
В Петербурге выявили схему хищения денежных средств через маркетплейсы
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
В центре Петербурга полицейские искали нелегалов
В Петербурге стартуют всероссийские соревнования и любительский Кубок России по зимнему плаванию
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной

В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной

Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной

Комитет по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга принял положительное решение о внешнем облике нового Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба, который будет расположен на Синопской набережной, участок 10, восточнее здания номер 30, литера А. Разработка данного проекта была осуществлена компанией ООО «ТехноСпектрСтрой» в сотрудничестве с архитектурной мастерской под руководством Мамошина М. А. Этот проект был создан по заказу Православной местной религиозной организации, которая представляет собой Приход храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной в Санкт-Петербурге.

В процессе проектирования архитекторы опирались на исторические материалы и старинные фотографии, что позволило создать гармоничное и эстетически привлекательное фасадное решение, соответствующее духу и традициям русской архитектуры. Храм, посвященный Святым Князьям Борису и Глебу, ранее находился на Синопской набережной, которая в прошлом носила название Калашниковская. Это место непосредственно примыкало к берегу реки Невы и в течение многих лет служило духовным центром для местных жителей. Однако в 1975 году храм был снесен, и после этого набережная прошла через несколько реконструкций, в результате которых участок, где располагался храм, частично оказался под полотном автомагистрали, а окружающий его сквер был полностью утрачён.

Внешний облик нового храма будет выполнен в сочетании мотивов византийской и романской архитектуры. Фасады здания будут украшены разнообразным декором, который создаст эффект богатства и торжественности. Капители полуколонн будут оформлены в романском стиле, а гладкие поверхности стен будут украшены характерными «византийскими» полосами, что придаст сооружению уникальный и запоминающийся вид. Центральная часть храма будет представлять собой двенадцатигранный барабан, который будет прорезан двенадцатью полуциркульными проемами, что создаст эффект легкости и воздушности. Завершение купола будет выполнено в виде шатра, который также будет поддерживаться двенадцатью круглыми нишами, в которых будут размещены изображения апостолов.

Внутреннее оформление храма также будет выполнено с учетом традиций русского искусства. Стены планируется расписать трафаретом в русском стиле, а по аркам будут размещены изречения из Священного Писания, что создаст атмосферу духовности и умиротворения. Купол храма будет окрашен в голубой цвет с изображением облаков, над которыми будет парить Святой Дух. По карнизу купола в нишах будут установлены 24 иконы, которые дополнят общий облик и создадут дополнительный акцент на духовной составляющей храма.

Проектом предусмотрено создание удобной инфраструктуры для прихожан. Внутри здания будет установлен лифт, который обеспечит доступ ко всем уровням храма, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями. В подвале храма планируется разместить ризницу, библиотеку, архив, а также помещения для церковной утвари, туалеты и технические помещения, что создаст комфортные условия для работы прихода.

Кроме того, проект включает в себя воссоздание утраченного сквера с благоустройством данного участка. В рамках благоустройства будут предусмотрены детская площадка, парковка для автомобилей и зона для отдыха, что сделает это место привлекательным не только для прихожан, но и для всех жителей и гостей города. Таким образом, новый храм станет не только духовным центром, но и важной частью городской инфраструктуры, способствуя развитию общественной жизни в районе Синопской набережной.

