В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней

4 февраля 2026 года, приблизительно в 18:15, сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя Соснового Бора. Подозреваемый, являющийся сотрудником центральной медико-санитарной части № 38, совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошел в грузовом лифте детской поликлиники.

5 февраля 2026 года по данному происшествию следственным отделом по городу Сосновый Бор Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Действия задержанного квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто мог пострадать от действий данного лица, или чьи близкие могли стать жертвами, с просьбой незамедлительно сообщить об этом. Для связи необходимо обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Сосновый Бор ЛО по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Боровая, дом 18. Также можно воспользоваться телефоном: 8 (81369) 6-61-57.