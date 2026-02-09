ента новостей

В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней

Полицейские Соснового Бора задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней

4 февраля 2026 года, приблизительно в 18:15, сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя Соснового Бора. Подозреваемый, являющийся сотрудником центральной медико-санитарной части № 38, совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошел в грузовом лифте детской поликлиники.

5 февраля 2026 года по данному происшествию следственным отделом по городу Сосновый Бор Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Действия задержанного квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто мог пострадать от действий данного лица, или чьи близкие могли стать жертвами, с просьбой незамедлительно сообщить об этом. Для связи необходимо обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Сосновый Бор ЛО по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Боровая, дом 18. Также можно воспользоваться телефоном: 8 (81369) 6-61-57.

