В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта

В первый день сентября в отделение полиции Московского района Петербурга обратилась 89-летняя женщина, проживающая в доме номер 193 на Московском проспекте. Она сообщила, что в первой половине дня ей позвонили неизвестные лица. Путем обмана и злоупотребления доверием они убедили пожилую женщину передать 315 000 рублей неустановленному лицу по месту ее жительства.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Третьего сентября, в 13:00, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в квартире, расположенной в доме номер 13 по улице Лазо, была задержана 19-летняя местная жительница. Она подозревается в причастности к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления возможных соучастников преступления.