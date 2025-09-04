ента новостей

12:18
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
12:07
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
11:38
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
11:21
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
11:17
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
11:07
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
10:44
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
10:38
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта

В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта

Полицейские Московского района Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта

В первый день сентября в отделение полиции Московского района Петербурга обратилась 89-летняя женщина, проживающая в доме номер 193 на Московском проспекте. Она сообщила, что в первой половине дня ей позвонили неизвестные лица. Путем обмана и злоупотребления доверием они убедили пожилую женщину передать 315 000 рублей неустановленному лицу по месту ее жительства.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Третьего сентября, в 13:00, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в квартире, расположенной в доме номер 13 по улице Лазо, была задержана 19-летняя местная жительница. Она подозревается в причастности к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления возможных соучастников преступления.

