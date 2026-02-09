В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому

Вчера, в величественном Петропавловском соборе, расположенном на территории Петропавловской крепости, прошла панихида в память о Петре Первом, первом Императоре Российской Империи. Это событие стало важным напоминанием о том, что 301 год назад, 8 февраля 1725 года, в этом самом городе, который он основал, закончилась жизнь одного из величайших правителей в истории России.

На церемонии присутствовали высокопоставленные лица, среди которых губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов. Все они возложили цветы к надгробию Петра Первого, отдав дань уважения его вкладу в развитие страны и города.

Александр Беглов, выступая перед собравшимися, подчеркнул важность этого дня, заявив: «Сегодня мы чтим память великого государственного деятеля, полководца и основателя нашего города, а также преобразователя всей России. Пётр Первый вывел нашу страну на международную арену, сделав её одной из великих держав мира». Он также отметил, что дело, начатое Петром, продолжает современный Президент России Владимир Владимирович Путин, подчеркивая преемственность и важность исторической памяти.

Губернатор особо акцентировал внимание на том, что Санкт-Петербург, как город, основанный Петром Первым, несет особую ответственность за сохранение его наследия. «Дух Петра Первого, его деяния и победы продолжают жить в нашем городе. Мы должны быть достойными продолжателями его дел и стремиться к тому, чтобы сохранить и приумножить то великое наследие, которое он оставил нам», — добавил Беглов.