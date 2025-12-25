В Невском районе задержали подозреваемую в краже

24 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже и мошенничестве, по месту её проживания в доме номер 72 на проспекте Маршала Жукова. Задержание стало результатом оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее, 25 октября, в полицию Невского района Петербурга обратился 35-летний петербуржец с заявлением о краже мобильного телефона из его автомобиля «Хендай Солярис» в период с часа до половины второго ночи. Впоследствии, злоумышленники, используя похищенный телефон, оформили на имя потерпевшего микрозаймы на общую сумму 106 500 рублей. Часть этих денег была перечислена на некую банковскую карту.

В ходе обыска в квартире задержанной была обнаружена банковская карта, на которую, как предполагается, поступали средства, полученные незаконным путем.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть 2, пункт «в». Подозреваемая задержана согласно статье 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления и установления всех лиц, причастных к нему.