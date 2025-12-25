ента новостей

13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали подозреваемую в краже

В Невском районе задержали подозреваемую в краже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Невском районе задержана подозреваемая в краже и мошенничестве с использованием похищенного телефона

24 декабря сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже и мошенничестве, по месту её проживания в доме номер 72 на проспекте Маршала Жукова. Задержание стало результатом оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее, 25 октября, в полицию Невского района Петербурга обратился 35-летний петербуржец с заявлением о краже мобильного телефона из его автомобиля «Хендай Солярис» в период с часа до половины второго ночи. Впоследствии, злоумышленники, используя похищенный телефон, оформили на имя потерпевшего микрозаймы на общую сумму 106 500 рублей. Часть этих денег была перечислена на некую банковскую карту.

В ходе обыска в квартире задержанной была обнаружена банковская карта, на которую, как предполагается, поступали средства, полученные незаконным путем.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть 2, пункт «в». Подозреваемая задержана согласно статье 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления и установления всех лиц, причастных к нему.

Все по теме: Невский район, кража
