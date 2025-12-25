В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину

22 декабря в дежурную часть полиции Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении тела женщины в подъезде многоквартирного дома №39, корпус 1, расположенного на проспекте Энтузиастов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в подъезде тело 53-летней женщины, проживавшей в этом же доме, с явными признаками насильственной смерти. К моменту прибытия медиков, пострадавшая скончалась.

В тот же день, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, был задержан мужчина 39 лет, являющийся знакомым погибшей, по подозрению в совершении указанного преступления.

Согласно предварительным данным, днем 22 декабря в подъезде дома между задержанным и женщиной возникла ссора на личной почве, в ходе которой мужчина нанес ей многочисленные удары руками, ставшие причиной смерти.

Для установления точной причины смерти, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в морг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.