В Петербурге работник храма зарезал жену священника

Вчера днем около 15 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что на лестнице в парадной дома 27 по Коломенской улице лежит женщина с ножевым ранением.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 35-летней петербурженки с колото-резаным ранением грудной клетки – в области сердца. Погибшей оказалась жена священнослужителя Храма святой живоначальной Троицы «Кулич и пасха».

По факту умышленного убийства Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По подозрению через три часа был задержан продавец свечей указанного храма. По версии следствия, в ходе внезапного конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, 27-летний мужчина ножом нанес своей знакомой удар ножом в сердце, от которого женщина скончалась на месте преступления. По одной из версий, женщина уличила торговца свечами в кражах пожертвований прихожан. Подозреваемый скрылся, а нож выбросил на помойку.

У вдовца на руках остались трое детей.