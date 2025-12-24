ента новостей

В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу

В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района задержали подозреваемого в жестоком избиении сожительницы

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция расследует инцидент с избиением 41-летней женщины. 22 декабря около 14:30 в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о госпитализации пострадавшей с травмами средней тяжести. Женщина проживает в доме номер 7 на проспекте Большевиков.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел накануне, 21 декабря, около 2 часов ночи. В квартире дома по вышеуказанному адресу во время ссоры женщина подверглась избиению со стороны своего сожителя.

В результате оперативных действий сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью).

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится проверка для полного установления всех обстоятельств произошедшего.

