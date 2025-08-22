В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре

21 августа в правоохранительные органы Невского района Петербурга обратилась тридцатисемилетняя гражданка с заявлением о совершении в отношении неё незаконных действий. Согласно её показаниям, инцидент произошёл приблизительно в 15 часов 50 минут в здании кинотеатра, находящегося по адресу: улица Коллонтай, дом 3.

В тот же день, в 16 часов 10 минут, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома номер 3 по улице Коллонтай был задержан 51-летний мужчина, являющийся гражданином одного из государств Центральной Азии. Задержание произведено на основании подозрения в совершении вышеуказанного преступления.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания в порядке, предусмотренном статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.