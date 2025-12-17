ента новостей

14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности

В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Московского района задержали подозреваемого в жестоком избиении подруги на улице Победы

Вчера, 15 декабря, медицинские работники сообщили в полицию Московского района о поступлении в больницу 38-летней пациентки с серьезными травмами. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел в квартире дома номер 17 по улице Победы, где женщина проживала. Предполагается, что причиной нанесения телесных повреждений стал конфликт с ее сожителем на почве ревности.

В рамках оперативных мероприятий, проведенных 16 декабря в 03:10 возле дома 17 по улице Победы, патрульные задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанным оказался 38-летний выходец из одного из государств Центральной Азии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Московский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы
1-08-2025, 11:07
На Малой Балканской улице тувинец жестоко избил мужчину из-за включенных фар
11-08-2025, 09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
19-11-2025, 12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
14-08-2025, 14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
17-07-2025, 11:35
В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
Вчера, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
Наверх