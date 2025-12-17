В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности

Вчера, 15 декабря, медицинские работники сообщили в полицию Московского района о поступлении в больницу 38-летней пациентки с серьезными травмами. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел в квартире дома номер 17 по улице Победы, где женщина проживала. Предполагается, что причиной нанесения телесных повреждений стал конфликт с ее сожителем на почве ревности.

В рамках оперативных мероприятий, проведенных 16 декабря в 03:10 возле дома 17 по улице Победы, патрульные задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанным оказался 38-летний выходец из одного из государств Центральной Азии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.