Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
В Выборге открылся новый сосудистый центр
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой

Полицейские Северной столицы задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 22 декабря студентка колледжа была признана виновной в демонстрации запрещенной символики. Красносельский районный суд назначил ей 42 часа обязательных работ с конфискацией флага.

Сообщение о флаге с запрещенной символикой, вывешенном из окна дома №210 на проспекте Ветеранов, поступило в полицию 19 декабря от бдительного гражданина.

Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно обнаружили квартиру, из которой был вывешен предмет нарушения. 18-летняя учащаяся была доставлена в отделение для выяснения обстоятельств.

В отношении студентки был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3 ч.1 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ. Дело было передано в суд.

