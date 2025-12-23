В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 22 декабря студентка колледжа была признана виновной в демонстрации запрещенной символики. Красносельский районный суд назначил ей 42 часа обязательных работ с конфискацией флага.

Сообщение о флаге с запрещенной символикой, вывешенном из окна дома №210 на проспекте Ветеранов, поступило в полицию 19 декабря от бдительного гражданина.

Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно обнаружили квартиру, из которой был вывешен предмет нарушения. 18-летняя учащаяся была доставлена в отделение для выяснения обстоятельств.

В отношении студентки был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3 ч.1 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ. Дело было передано в суд.