В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подростка, нанесшего запрещенную символику на историческом здании в центре города

В отдел полиции Центрального района Петербурга поступила информация о том, что на фасаде здания, расположенного по адресу: Апраксин переулок, дом 4, выявлены изображения, содержащие признаки запрещенной символики. Рисунки были выполнены с использованием белой краски.

Следует отметить, что указанное строение имеет статус объекта культурного наследия и находится под охраной государства.

В ходе анализа записей с камер видеонаблюдения сотрудниками правоохранительных органов было установлено лицо, причастное к совершению данного правонарушения. Злоумышленник, воспользовавшись темным временем суток, распылил краску из аэрозольного баллона и нанес запрещенный символ на стену здания.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска подозреваемый, являющийся 17-летним жителем данного района, был задержан и доставлен в полицейский участок для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения обстоятельств произошедшего.

В связи с фактом публичной демонстрации запрещенной символики в отношении задержанного подростка возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме того, в связи с повреждением объекта, представляющего культурную ценность, было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 243 Уголовного кодекса Российской Федерации.

