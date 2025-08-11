На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики

10 августа в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о стрельбе из окна дома номер 39, корпус 1, расположенного на проспекте Художников.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали в квартире, из которой велась стрельба, 22-летнего местного жителя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный находился под воздействием наркотических веществ.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

У задержанного был конфискован пневматический пистолет. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.