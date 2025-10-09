ента новостей

12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка

В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали нетрезвую даму за дебош у станции метро "Удельная"

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 8 октября в 17:35 поступила информация о нарушении общественного порядка возле станции метро "Удельная". Сообщалось о женщине в состоянии алкогольного опьянения, проявляющей агрессию по отношению к окружающим.

Прибыв на указанное место, сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнюю гражданку. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что задержанная, не имея видимых оснований, применила перцовый баллончик против 13-летнего подростка, распылив содержимое ему в лицо.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Он обратился в медицинское учреждение с диагнозом химического ожога глаз.

Задержанная доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

