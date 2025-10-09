В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 8 октября в 17:35 поступила информация о нарушении общественного порядка возле станции метро "Удельная". Сообщалось о женщине в состоянии алкогольного опьянения, проявляющей агрессию по отношению к окружающим.

Прибыв на указанное место, сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнюю гражданку. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что задержанная, не имея видимых оснований, применила перцовый баллончик против 13-летнего подростка, распылив содержимое ему в лицо.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Он обратился в медицинское учреждение с диагнозом химического ожога глаз.

Задержанная доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.