ента новостей

19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы

На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В полицию доставлены четверо стрелков из страйкбольного ружья у школы на Трамвайном проспекте

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга 2 сентября около 20 часов 35 минут поступило сообщение от 55-летней сотрудницы охраны школы-интерната, расположенной на Трамвайном проспекте.

Женщина сообщила, что во время обхода территории учебного заведения услышала звуки, похожие на хлопки, доносившиеся из кустов за оградой. Приблизившись к источнику шума, она заметила группу из четырех человек, у одного из которых в руках было оружие.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали указанную четверку. В ходе задержания у одного из них был конфискован страйкбольный привод.

Задержанными оказались трое мужчин в возрасте от 34 до 37 лет, а также их 37-летняя знакомая. Все они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении всех доставленных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Гражданин, производивший стрельбу из страйкбольного ружья, с целью демонстрации приобретенного оружия своим знакомым, был помещен в специальный приемник.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Кировский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-08-2025, 14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
27-07-2025, 14:43
В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»
7-07-2025, 11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
18-08-2025, 10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
29-06-2024, 11:46
В Парголово задержали подозреваемых в стрельбе из страйкбольного оружия
14-07-2025, 10:52
В поселке Пачинок задержали стрелка из страйкбольного оружия

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
Наверх