На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга 2 сентября около 20 часов 35 минут поступило сообщение от 55-летней сотрудницы охраны школы-интерната, расположенной на Трамвайном проспекте.

Женщина сообщила, что во время обхода территории учебного заведения услышала звуки, похожие на хлопки, доносившиеся из кустов за оградой. Приблизившись к источнику шума, она заметила группу из четырех человек, у одного из которых в руках было оружие.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали указанную четверку. В ходе задержания у одного из них был конфискован страйкбольный привод.

Задержанными оказались трое мужчин в возрасте от 34 до 37 лет, а также их 37-летняя знакомая. Все они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении всех доставленных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Гражданин, производивший стрельбу из страйкбольного ружья, с целью демонстрации приобретенного оружия своим знакомым, был помещен в специальный приемник.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.