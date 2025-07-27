В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»

Накануне утром, 26 июля около 08 часов 50 минут, в отделение полиции Московского района Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой возле дома номер 6 на Пулковской улице.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Санкт-Петербурга, подозреваемых в участии в данном инциденте: мужчину 31 года и молодого человека 24 лет. У одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет.

Оба задержанных были доставлены в районный отдел полиции для проведения следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. Оружие было конфисковано.

В отношении обоих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.