В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге

Вечером 23 декабря в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение об инциденте с применением холодного оружия. Пострадавший – мужчина, получивший ножевое ранение в квартире дома №31, корпус 3 по Муринской дороге.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 37-летнего жителя Санкт-Петербурга с серьезным ножевым ранением шеи, осложненным повреждением спинного мозга. Пострадавший был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии.

В квартире, где произошло нападение, был задержан 39-летний владелец жилища. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и является основным подозреваемым в совершении преступления.

По предварительной информации, хозяин квартиры пригласил потерпевшего к себе в гости. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры хозяин квартиры нанес гостю удар ножом в область шеи.

С места преступления сотрудниками полиции были изъяты два ножа.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.