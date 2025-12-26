В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова

Вчера поздним вечером, около 23 часов 15 минут в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступила информация о потасовке между двумя гражданами возле дома номер 2 на Конюшенной площади. Как сообщается, один из участников конфликта скрылся с места происшествия.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили у дома номер 2 на Набережной канала Грибоедова тяжелораненого 24-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой. Пострадавший был экстренно госпитализирован и передан бригаде скорой помощи.

Сегодня на улице Чехова оперативники задержали 27-летнего уроженца города Беслан, подозреваемого в совершении данного преступления.

Задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о начале уголовного производства и выборе меры пресечения для задержанного.