СКА уверенно победил минское «Динамо»

В Минске 26 декабря завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, где местное «Динамо» уступило питерскому СКА. Армейцы с Невы одержали победу и улучшили свое положение в Западной конференции.

С самого начала матча СКА доминировал, активно атакуя ворота «Динамо». Уже на первых минутах Брендэн Лайпсик вывел гостей вперед. Несмотря на попытки «Динамо» вернуться в игру, Матвей Поляков увеличил преимущество СКА. Первая половина первого периода прошла под диктовку гостей, хозяевам долго не удавалось нанести ни одного броска в створ ворот. Под конец периода игра выровнялась, но спровоцировать драку у ворот соперника у «Динамо» не получилось.

Во втором периоде минчане стали чаще бросать по воротам, однако Михаил Воробьёв упрочил лидерство СКА. Хозяева получили шанс отыграться, когда СКА остался втроем, но не смогли реализовать численное преимущество.

В заключительном периоде, после тайм-аута и замены вратаря, «Динамо» смогло забросить шайбу. Однако армейцы продолжили атаковать, и Михаил Воробьёв оформил дубль, поставив точку в матче. Победа позволила СКА подняться на шестое место в Западной конференции КХЛ, набрав 45 очков.

Следующий матч СКА проведет на выезде 28 декабря против «Сочи».