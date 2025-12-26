ента новостей

22:07
СКА уверенно победил минское «Динамо»
20:32
В Петербурге открыли первые две станции новой линии метро
20:24
Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»
14:14
В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт
14:12
В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала
12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
19:55
Выставка «Теплая луна»
13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА уверенно победил минское «Динамо»

СКА уверенно победил минское «Динамо»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
В Минске СКА уверенно обыграл «Динамо» со счетом 4:1

В Минске 26 декабря завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, где местное «Динамо» уступило питерскому СКА. Армейцы с Невы одержали победу и улучшили свое положение в Западной конференции.

С самого начала матча СКА доминировал, активно атакуя ворота «Динамо». Уже на первых минутах Брендэн Лайпсик вывел гостей вперед. Несмотря на попытки «Динамо» вернуться в игру, Матвей Поляков увеличил преимущество СКА. Первая половина первого периода прошла под диктовку гостей, хозяевам долго не удавалось нанести ни одного броска в створ ворот. Под конец периода игра выровнялась, но спровоцировать драку у ворот соперника у «Динамо» не получилось.

Во втором периоде минчане стали чаще бросать по воротам, однако Михаил Воробьёв упрочил лидерство СКА. Хозяева получили шанс отыграться, когда СКА остался втроем, но не смогли реализовать численное преимущество.

В заключительном периоде, после тайм-аута и замены вратаря, «Динамо» смогло забросить шайбу. Однако армейцы продолжили атаковать, и Михаил Воробьёв оформил дубль, поставив точку в матче. Победа позволила СКА подняться на шестое место в Западной конференции КХЛ, набрав 45 очков.

Следующий матч СКА проведет на выезде 28 декабря против «Сочи».

Все по теме: СКА, хоккей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-12-2023, 01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
24-02-2024, 00:16
СКА разгромил минское «Динамо» и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, однако встреча с ЦСКА в первом же раунде плей-офф возможна
24-10-2025, 22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
27-09-2013, 23:07
«СКА» реабилитировался сполна
1-09-2025, 08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
18-08-2025, 12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»

Происшествия на дорогах

24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх