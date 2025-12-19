На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 18 декабря в 07:30 на 14-м километре Волхонского шоссе, погиб 70-летний мужчина. Трагедия произошла, когда 22-летний водитель автомобиля "Шевроле Круз" сбил пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался непосредственно на месте происшествия.

Выяснилось, что водитель ранее восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.