В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
В Выборе открылся новый сосудистый центр
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода

На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, в котором погиб пешеход

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 18 декабря в 07:30 на 14-м километре Волхонского шоссе, погиб 70-летний мужчина. Трагедия произошла, когда 22-летний водитель автомобиля "Шевроле Круз" сбил пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался непосредственно на месте происшествия.

Выяснилось, что водитель ранее восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

