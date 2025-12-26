В Петербурге открыли первые две станции новой линии метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский стали участниками знакового события для города — торжественного открытия новой Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена. Это событие стало важной вехой в развитии транспортной инфраструктуры города, поскольку новая линия значительно улучшит транспортное сообщение для жителей одного из крупнейших районов Петербурга.

На первом этапе открытия новой линии были представлены две станции: «Путиловская» и «Юго-Западная», а также пересадочный узел, который соединяет новую линию с Кировско-Выборгской линией на станции «Кировский завод». Губернатор Беглов, проявив интерес к новому объекту, провел осмотр благоустроенной территории, расположенной у наземного вестибюля станции «Юго-Западная». Он оценил не только внешний вид, но и внутренние помещения, включая кассовый зал, наклонный ход и платформы.

После этого глава города дал разрешение на запуск новой линии и сам стал пассажиром первого поезда, который отправился в сторону станции «Путиловская». Здесь он также внимательно осмотрел как подземный, так и наземный уровни станции, а также пересадочный узел, который соединяет новую станцию с «Кировским заводом». Губернатор отметил, что станция «Юго-Западная» является первой в Красносельском районе, который насчитывает более 440 тысяч жителей. Он подчеркнул важность удобного транспортного сообщения для местных жителей, отметив, что возможность быстро добраться до центра города будет востребована. По его словам, это долгожданная станция, которая, как и «Путиловская», будет пользоваться большой популярностью среди пассажиров.

Александр Беглов также сообщил, что на новой линии будут курсировать современные поезда модели «Балтиец», что обеспечит комфорт и безопасность поездок. Ожидается, что новая ветка сможет пропускать до 221 тысячи пассажиров в сутки, что значительно улучшит транспортную доступность района. Глубина станции «Юго-Западная» составляет 55 метров, что делает её одной из глубоких станций метрополитена. Для оптимального распределения потока пассажиров в вестибюле установлено 20 турникетов, что позволит избежать очередей и обеспечит быструю обработку пассажиров.

На станции также смонтировано четыре эскалатора, что значительно упростит передвижение между уровнями. Пять из шести этажей вестибюля предназначены для нужд метрополитена, включая технические, инженерные и служебные помещения, что свидетельствует о продуманности проектирования станции. В оформлении интерьеров использованы натуральные материалы отечественного производства, что подчеркивает внимание к экологии и поддержке местных производителей. Внутри вестибюля станции «Юго-Западная» облицовка выполнена из мрамора светлых оттенков, что создает атмосферу современности и комфорта.

Светильники, встроенные в потолок, располагаются таким образом, что их свет расходится лучами от центра к углам, создавая уютное освещение. Кроме того, над наклонным ходом расположено стеклянное панно площадью более 45 квадратных метров, которое выполнено в стиле, навеянном мотивами северной природы, характерными для окрестностей Санкт-Петербурга. Это художественное оформление придаёт станции особый шарм и делает её уникальной.

Станция «Путиловская», расположенная на улице Васи Алексеева, также была тщательно спроектирована и выполнена. Внутри неё установлено восемь турникетов на вход и восемь на выход, что обеспечивает удобный и быстрый проход пассажиров. В наклонном ходе станции также смонтированы четыре эскалатора, а архитектурное освещение добавляет эстетики и функциональности. Фасад станции облицован охровыми стеклофибробетонными панелями, что придаёт ей современный и стильный вид.

Ступени, пол и пандус для маломобильных пассажиров выполнены с учётом всех необходимых стандартов доступности, что делает станцию удобной для всех категорий граждан. Открытие новой Красносельско-Калининской линии — это не только шаг к улучшению транспортной инфраструктуры города, но и важный вклад в комфорт и качество жизни петербуржцев, что делает это событие поистине знаковым для всего города.