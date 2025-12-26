В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину

Приблизительно в полночь 25 декабря администратор хостела на Рижском проспекте обратился в полицию Адмиралтейского района Петербурга с информацией о конфликте между жильцами и нанесении одному из них ножевого ранения.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в хостеле 46-летнего гражданина соседней страны с колото-резаной раной шеи. Установлено, что пострадавший прибыл в Санкт-Петербург на заработки в феврале текущего года. Он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

В течение двух часов во дворе одного из зданий на Гончарной улице по подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего земляка потерпевшего. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил миграции в соответствии с частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения для задержанного.