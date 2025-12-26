Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»

11 января в замечательном концертном зале «У Финляндского» состоится удивительное событие — балетная интерпретация знаменитой сказки о трогательной девочке Маше, отважной деревянной игрушке и злодейском короле Мышей. Это волшебное представление будет исполнено языком классического танца под великолепную музыку великого композитора П.И. Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, обладающий способностью оживлять кукол, поведает зрителям захватывающую историю, наполненную чудесами и магией, которая перенесет как детей, так и взрослых в мир удивительных грез и фантазий.

На сцене вас ждут яркие персонажи, каждый из которых привнесет свою неповторимую энергетику в происходящее, а красочные декорации создадут атмосферу настоящего праздника. Искусство балета в сочетании с великолепной музыкой Чайковского подарит вам незабываемые эмоции и оставит только положительные впечатления. Либретто, написанное известным хореографом Мариусом Петипа, основано на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана и было адаптировано талантливой Елизаветой Меньшиковой, которая также является хореографом этого спектакля.

Кроме того, в создании визуального образа спектакля принимали участие художники-постановщики Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин, которые сделали все возможное для того, чтобы каждый элемент декорации и костюмов был гармонично вписан в общую концепцию представления. Спектакль организован Санкт-Петербургским театром балета имени П.И. Чайковского, который славится высоким уровнем исполнения и профессионализмом своих артистов.

Начало представления запланировано на 12:00. Не упустите возможность окунуться в этот волшебный мир, где сбываются мечты и царит настоящая магия!