ента новостей

22:07
СКА уверенно победил минское «Динамо»
20:32
В Петербурге открыли первые две станции новой линии метро
20:24
Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»
14:14
В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт
14:12
В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала
12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
19:55
Выставка «Теплая луна»
13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»

Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
11 января балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского» (Арсенальная набережная, д.13/1)

11 января в замечательном концертном зале «У Финляндского» состоится удивительное событие — балетная интерпретация знаменитой сказки о трогательной девочке Маше, отважной деревянной игрушке и злодейском короле Мышей. Это волшебное представление будет исполнено языком классического танца под великолепную музыку великого композитора П.И. Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, обладающий способностью оживлять кукол, поведает зрителям захватывающую историю, наполненную чудесами и магией, которая перенесет как детей, так и взрослых в мир удивительных грез и фантазий.

На сцене вас ждут яркие персонажи, каждый из которых привнесет свою неповторимую энергетику в происходящее, а красочные декорации создадут атмосферу настоящего праздника. Искусство балета в сочетании с великолепной музыкой Чайковского подарит вам незабываемые эмоции и оставит только положительные впечатления. Либретто, написанное известным хореографом Мариусом Петипа, основано на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана и было адаптировано талантливой Елизаветой Меньшиковой, которая также является хореографом этого спектакля.

Кроме того, в создании визуального образа спектакля принимали участие художники-постановщики Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин, которые сделали все возможное для того, чтобы каждый элемент декорации и костюмов был гармонично вписан в общую концепцию представления. Спектакль организован Санкт-Петербургским театром балета имени П.И. Чайковского, который славится высоким уровнем исполнения и профессионализмом своих артистов.

Начало представления запланировано на 12:00. Не упустите возможность окунуться в этот волшебный мир, где сбываются мечты и царит настоящая магия!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-11-2025, 13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
28-03-2025, 14:24
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
1-12-2025, 19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
25-08-2025, 12:43
Балет «Щелкунчик»
12-12-2025, 16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
15-08-2025, 09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра

Происшествия на дорогах

24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх