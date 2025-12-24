ента новостей

15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино

В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района задержали подозреваемая в поджоге автомобиля в Мурино

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, 21 декабря в 15:30 в правоохранительные органы поступила информация о пожаре. Загорелся автомобиль марки «Mercedes-Benz ML 320», находившийся около дома номер 11 по Воронцовскому бульвару, в городе Мурино.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что внутренняя часть салона транспортного средства значительно повреждена огнем. Около машины найдена пластиковая емкость с остатками легковоспламеняющегося вещества.

По предварительной оценке, ущерб от произошедшего составил сто тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Спустя два дня, 23 декабря в 16:40, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Ею оказалась 30-летняя безработная жительница, задержание произошло возле дома номер 6 по улице Вахрушева.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно предварительной информации, причиной инцидента послужила личная неприязнь. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, поджог, автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-08-2025, 15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
20-11-2025, 11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
29-10-2025, 11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
20-04-2023, 11:52
В Мурино задержали злоумышленника похитившего мотоцикл
6-08-2025, 13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
30-07-2025, 14:19
В Ленобласти задержали поджигателя дома в Новолисино

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх