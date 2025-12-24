В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, 21 декабря в 15:30 в правоохранительные органы поступила информация о пожаре. Загорелся автомобиль марки «Mercedes-Benz ML 320», находившийся около дома номер 11 по Воронцовскому бульвару, в городе Мурино.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что внутренняя часть салона транспортного средства значительно повреждена огнем. Около машины найдена пластиковая емкость с остатками легковоспламеняющегося вещества.

По предварительной оценке, ущерб от произошедшего составил сто тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Спустя два дня, 23 декабря в 16:40, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Ею оказалась 30-летняя безработная жительница, задержание произошло возле дома номер 6 по улице Вахрушева.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно предварительной информации, причиной инцидента послужила личная неприязнь. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.