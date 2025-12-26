В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте

Вчера, 25 декабря, около 22:00 в дежурную часть полиции Центрального района поступила информация о произошедшей потасовке в торговом комплексе, расположенном на Лиговском проспекте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили дерущихся. Однако, изучив записи с камер наблюдения, было установлено, что группа из шести несовершеннолетних находилась в помещении торгового центра, где двое из них наносили удары третьему подростку.

В результате оперативных действий сотрудников уголовного розыска и патрульно-постовой службы трое подростков, возрастом 14 и 15 лет, были задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

После проведения опроса задержанные были переданы их законным представителям.

На данный момент в полицию не поступали заявления или сообщения из медицинских учреждений, связанные с данным инцидентом. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.