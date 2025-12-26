ента новостей

12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
19:55
Выставка «Теплая луна»
13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
20:22
В Петербурге прошел X Губернаторский новогодний студенческий бал
15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте

В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с подростками в торговом центре на Лиговском проспекте

Вчера, 25 декабря, около 22:00 в дежурную часть полиции Центрального района поступила информация о произошедшей потасовке в торговом комплексе, расположенном на Лиговском проспекте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили дерущихся. Однако, изучив записи с камер наблюдения, было установлено, что группа из шести несовершеннолетних находилась в помещении торгового центра, где двое из них наносили удары третьему подростку.

В результате оперативных действий сотрудников уголовного розыска и патрульно-постовой службы трое подростков, возрастом 14 и 15 лет, были задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

После проведения опроса задержанные были переданы их законным представителям.

На данный момент в полицию не поступали заявления или сообщения из медицинских учреждений, связанные с данным инцидентом. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Все по теме: Центральный район, телесные повреждения, подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-09-2025, 14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
6-10-2025, 10:50
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
17-07-2025, 11:23
В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего
23-11-2025, 15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
25-04-2025, 11:17
На Лиговском проспекте подростки ограбили цветочный магазин
25-09-2025, 13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве

Происшествия на дорогах

24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
Наверх